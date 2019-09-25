Son Dakika Haberleri: Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı
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Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı

5 dakika önce

Bilecik'te 'Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu' toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik başkanlığında yapıldı.

Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı, System.String[]

Bilecik'te 'Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu' toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik başkanlığında yapıldı.


İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, il milli eğitim şube müdürleri, merkez ilçe okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyon belgesi ve Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik Valiliğince yürütülen projeler kapsamında kentte yapılması planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, başlamış olan yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileyerek "Mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl olması için her türlü tedbir alınarak gerekli çalışmalar yapıldı. İlimizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm eğitim çalışanlarının taşın altına elini koyarak çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda çalışanlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Bilecik, Sina, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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