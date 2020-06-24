Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i kadrosuna kattı.

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Merkezefendi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in, geçen hafta iç transferde 7 oyuncusuyla yeniden anlaştığı, dış transferde de 2 isme imza attırdığı belirtildi.

Denizli Basket'in bu kez de ilk yabancı oyuncusuyla anlaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan oyun kurucu Isiah Umipig, Merkezefendi Denizli Basket'in önerisini kabul etti ve sözleşmeyi imzaladı. Isiah Umipig'i renklerine bağlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te transfer devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Veli Deveciler, çalışmaları titizlik içinde sürdürdüklerini belirterek, "Hocamızın bize verdiği rapor doğrultusunda transferlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sezonu 19.4 sayı, 2.3 ribaunt, 5.0 asist ortalamalarıyla tamamlayan Isiah Umipig, 28 yaşında ve 1.83 boyunda.

Merkezefendi, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti - Son Dakika Spor
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