Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

17.11.2020 15:57
Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında asansör periyodik kontrol protokolü imzalandı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında asansör periyodik kontrol protokolü imzalandı. Başkan Doğan, "Protokolümüz 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli. İlçe sınırları içerisinde vatandaşlarımızın güvenliği açısından tüm asansörler denetlenecek" dedi.

Asansör Periyodik kontrol yönetmeliği gereğince Mekezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'yle 4 yıllık protokole imza atıldı. Geçmiş dönemlerde özel bir şirketin yaptığı asansör periyodik kontrolleri, bugün imzalanan protokol ile eskiden olduğu gibi yine Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'ne yetki verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk arasında imzalanan 4 yıllık periyodik bakım protokolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

"Vatandaşlarımızın güvenliği açısından tüm asansörler denetlenecek"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile imzalanan periyodik kontrol protokolün çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Protokolümüz 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli. 4 yıl boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerini Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile ortak çalışmalarla gerçekleştireceğiz. İlçe sınırları içerisinde vatandaşlarımızın güvenliği açısından tüm asansörler denetlenecek" dedi.

"Halkçı belediyecilik anlayışına paralel olarak Halk için Mühendislik"

Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, 3 yıl aradan sonra asansör periyodik kontrolünün tekrar odaları tarafından gerçekleştirilecek olmasından mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Öztürk, "2012 yılında resmi olarak odamızca yapılmaya başlanan, 2017-2020 yılları arasında özel bir muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen asansör periyodik kontrolleri 3 yıl aradan sonra tekrar odamız tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede odamıza güvenen, işi ehline teslim eden Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan'a teşekkür ederim. "Halkçı belediyecilik" anlayışına paralel olarak "Halk için Mühendislik" hizmetlerini yerine getiren odamız arasındaki teknik işbirliği ve dayanışma her zaman devam edecektir" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

Makine Mühendisleri Odası, Merkezefendi, Protokol, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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