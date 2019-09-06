Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de 84 kursiyer yabancı dil sertifikası aldı
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Merkezefendi'de 84 kursiyer yabancı dil sertifikası aldı

26 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden 15 ve yaş üzeri vatandaşlar için İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı.

Merkezefendi'de 84 kursiyer yabancı dil sertifikası aldı, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden 15 ve yaş üzeri vatandaşlar için İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı. 16 Temmuz'da başlayan kurslara 84 kursiyer katıldı.


Yabancı dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi. Merkez Kütüphane'de düzenlenen törende 84 kursiyer sertifikasını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'dan aldı. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Doğan, "Güzel bir kurs dönemini birlikte bitirdik. Biz bu kursa başlarken öncelikle gençlerimize dil eğitimi vermeyi gençlerimizi üniversiteden sonra daha kolay iş bulmasını sağlamasını hedeflemiştik. Bir söz vardır, 'bir lisan bir insan iki lisan iki insan' Merkezefendili hemşerilerimin vizyonunu geliştirmeyi, onları bir dünya vatandaşı yapmayı hedefliyoruz. Turizme yapacağımız yatırımlarda hemşerilerimizi, özellikle de gençlerimizi değerlendirmek istiyoruz. Kurslarımıza katılım çok güzel oldu. Hatta taleplerin bir kısmını karşılayamadık. Kış döneminde kursiyer sayımızı arttırmak istiyoruz. Kurslarımız devam edecek" dedi.


"Öğrenmenin yaşı yok"


Başkan Doğan, yine talepleri alacakları ifade ederek, "Bu talepler doğrultusunda sınıflarımız açılacak. Bu salonumuzda kış döneminde eğitim vermeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız için ayrı, gençlerimiz için ayrı sınıflarımızı oluşturmak istiyoruz. Bu salonumuzda her yaş gurubundan kursiyerimiz var. Sizleri tebrik ediyorum. Öncelikle öğrenmenin yaşı yok. Burada bir kez daha gördüm.Gençlerimize ve çocuklarımızaeğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Birçok kursumuz olacak. Diğer kurslarımıza da sizleri bekliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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