Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Karşıyaka'yı 83-81 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2'nci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Denizli temsilcisi ligde 17 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek haftayı 10'uncu sırada tamamladı. Başantrenör Zafer Aktaş, zorlu bir mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "Böyle maçlarda erken oluşan farklar suni oluyor. Nitekim maçın sonu başa baş geçti. Son periyotta özellikle adam değişmeli savunmaya karşı hücumda kötü tercihler yaptık" dedi.

Rakip takımın kısa oyuncularının etkili performansına değinen Aktaş, "Karşı takımın guardları çok yetenekliydi ve savunmada bize sürekli zorluk çıkardılar. Savunmada sertleştik ve mental olarak çok zor bir maçı kazanmayı başardık. Bu galibiyeti, kulübümüze ve Denizli basketboluna büyük katkılar sunan Yusuf Karataş'a armağan ediyorum. Ayrıca, takıma büyük destek veren Denizli taraftarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizli temsilcisi pazar günü evinde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek.