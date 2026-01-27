Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı

Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı
27.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı 83-81 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Karşıyaka'yı 83-81 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2'nci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Denizli temsilcisi ligde 17 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek haftayı 10'uncu sırada tamamladı. Başantrenör Zafer Aktaş, zorlu bir mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "Böyle maçlarda erken oluşan farklar suni oluyor. Nitekim maçın sonu başa baş geçti. Son periyotta özellikle adam değişmeli savunmaya karşı hücumda kötü tercihler yaptık" dedi.

Rakip takımın kısa oyuncularının etkili performansına değinen Aktaş, "Karşı takımın guardları çok yetenekliydi ve savunmada bize sürekli zorluk çıkardılar. Savunmada sertleştik ve mental olarak çok zor bir maçı kazanmayı başardık. Bu galibiyeti, kulübümüze ve Denizli basketboluna büyük katkılar sunan Yusuf Karataş'a armağan ediyorum. Ayrıca, takıma büyük destek veren Denizli taraftarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizli temsilcisi pazar günü evinde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Okan Buruk’un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
Bir saniye bile düşünmedi Osimhen’den alkış alan hareket Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:27:22. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.