MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu - Son Dakika

1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi.

Büyük İskender'den 500 yıl sonra yaptırılan ancak halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen yazıt, Gülek Boğazı'nda yer alıyor. Roma İmparatoru Caracalla'ya (198-217) ait olduğu bilinen ve 216 yılında Part İmparatorluğu'na karşı sefer yapılırken, Büyük İskender gibi Gülek Boğazı'ndan geçen Caracalla'nın lejyonerlerin rahat hareket edebilmesi için boğazı genişlettiği belirtiliyor. Yazıtta Latince, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı" yazısı yer alıyor. Altta yer alan iki satırda ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten 'Kilikya'nın Sınırı' yazısı bulunuyor.

SINIR TAŞI GÖREVİ DE GÖRÜYOR

azıt aynı zamanda sınır taşı görevini de görüyor. Bu bölgede İmparator Caracalla'ya ait birçok mil taşı daha bulunuyor ve bunlardan bazıları Adana Müzesi'nde korunuyor. Bu tarihi yazıt ise, otoyol yapıldıktan sonra merdivenle inilerek görülebiliyor.

DİNAMİTLE DELİNMEK İSTENDİ

Tarihi yazıt, define arayanlar tarafından altın bulma umuduyla birçok yerinden delinerek tahrip edildi. Yazıtın arkasında altın olduğuna inanan definecilerin dinamit lokumuyla yazıtı patlatmayı düşündüğü ancak gerçekleştiremediği kaydedildi. Tarsus Müze Müdürlüğü, defineciler tarafından tahrip edilen yazıtla ilgili olarak jandarmaya bilgi vererek, suç duyurusunda bulundu. Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları tahrip edilen tarihi eseri incelemek üzere Gülek Kalesi'ne gelerek söz konusu olayla ilgili rapor tuttu. Yazıtı deldiği tespit edilen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yazıta fotokapan kurularak, yeniden zarar verilmesi önlendi.

'SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Tarih öğretmeni ve araştırmacı Hüseyin Bozfakıoğlu, tarihi yazıtın önemine değinirken, "Bu çok önemli bir anıt, kültürel miras. Gelecek kuşaklara, sağlıklı bir şekilde aktarmamız gereken kültürel bir miras. Ama ne yazik ki define ve hazine arayıcılarının buraları tahrip ettiğini gördük, delikler açmışlar. Korumamız gerekiyor buna benzer bir çok eserler var Türkiye'de bunlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

'KORUNMASINI İSTİYORUZ'

Yazıtın bulunduğu Gülek Mahallesi'nin muhtarı Tuncay Seyrek ise, şunları kaydetti:

"Dünyanın önemli geçiş noktası olan Gülek Boğazı'ndayız. Bu yazıta, tarihe zarar verilmiş. Buranın kültürel miras olarak korunmasını istiyoruz. Defineciler buraya ve her yere zarar veriyorlar. Gülek Kalesi'ne de zarar verdiler. Devletimizin buraya sahip çıkmasını istiyoruz."

Gülek Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Süren ise, bölgenin çevre düzenlemesi yaptırılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.