MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu - Son Dakika

MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu

1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı olduMERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi.

1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi.

Büyük İskender'den 500 yıl sonra yaptırılan ancak halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen yazıt, Gülek Boğazı'nda yer alıyor. Roma İmparatoru Caracalla'ya (198-217) ait olduğu bilinen ve 216 yılında Part İmparatorluğu'na karşı sefer yapılırken, Büyük İskender gibi Gülek Boğazı'ndan geçen Caracalla'nın lejyonerlerin rahat hareket edebilmesi için boğazı genişlettiği belirtiliyor. Yazıtta Latince, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı" yazısı yer alıyor. Altta yer alan iki satırda ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten 'Kilikya'nın Sınırı' yazısı bulunuyor.

SINIR TAŞI GÖREVİ DE GÖRÜYOR

azıt aynı zamanda sınır taşı görevini de görüyor. Bu bölgede İmparator Caracalla'ya ait birçok mil taşı daha bulunuyor ve bunlardan bazıları Adana Müzesi'nde korunuyor. Bu tarihi yazıt ise, otoyol yapıldıktan sonra merdivenle inilerek görülebiliyor.

DİNAMİTLE DELİNMEK İSTENDİ

Tarihi yazıt, define arayanlar tarafından altın bulma umuduyla birçok yerinden delinerek tahrip edildi. Yazıtın arkasında altın olduğuna inanan definecilerin dinamit lokumuyla yazıtı patlatmayı düşündüğü ancak gerçekleştiremediği kaydedildi. Tarsus Müze Müdürlüğü, defineciler tarafından tahrip edilen yazıtla ilgili olarak jandarmaya bilgi vererek, suç duyurusunda bulundu. Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları tahrip edilen tarihi eseri incelemek üzere Gülek Kalesi'ne gelerek söz konusu olayla ilgili rapor tuttu. Yazıtı deldiği tespit edilen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yazıta fotokapan kurularak, yeniden zarar verilmesi önlendi.

'SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Tarih öğretmeni ve araştırmacı Hüseyin Bozfakıoğlu, tarihi yazıtın önemine değinirken, "Bu çok önemli bir anıt, kültürel miras. Gelecek kuşaklara, sağlıklı bir şekilde aktarmamız gereken kültürel bir miras. Ama ne yazik ki define ve hazine arayıcılarının buraları tahrip ettiğini gördük, delikler açmışlar. Korumamız gerekiyor buna benzer bir çok eserler var Türkiye'de bunlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

'KORUNMASINI İSTİYORUZ'

Yazıtın bulunduğu Gülek Mahallesi'nin muhtarı Tuncay Seyrek ise, şunları kaydetti:

"Dünyanın önemli geçiş noktası olan Gülek Boğazı'ndayız. Bu yazıta, tarihe zarar verilmiş. Buranın kültürel miras olarak korunmasını istiyoruz. Defineciler buraya ve her yere zarar veriyorlar. Gülek Kalesi'ne de zarar verdiler. Devletimizin buraya sahip çıkmasını istiyoruz."

Gülek Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Süren ise, bölgenin çevre düzenlemesi yaptırılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu

Büyük İskender, Tarsus, Gülek, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti         
14:57
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı         
14:57
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok         
12:00
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı         
11:14
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi         
10:15
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey         
09:31
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı         
23:13
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 19:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN 1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei