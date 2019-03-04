Son Dakika Haberleri: Mersin Akşener, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ayfer Yılmaz'ın Tanıtım Toplantısına Katıldı-1

Mersin Akşener, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ayfer Yılmaz'ın Tanıtım Toplantısına Katıldı-1

24 dakika önce

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katıldıGÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMERSİN,(DHA)(Tür: Yurt)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katıldı

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:07 Kaynak: DHA

DHA, Mersin, Demokrat Parti, Ayfer Yılmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Yıldırım: Bu Bir Yerel Seçim, Ölüm Kalım Meselesi Değil Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Akşener, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ayfer Yılmaz'ın Tanıtım Toplantısına Katıldı-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]