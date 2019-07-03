Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaret
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Firik, Başkan Seçer'i taş binadaki makamında ziyaret ederek ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Seçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, projelerini anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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