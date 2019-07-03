Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaret
1 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: AA
(AA) Adana
Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
'i ziyaret etti.
Firik, Başkan Seçer'i taş binadaki makamında ziyaret ederek ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Seçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, projelerini anlattı.
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