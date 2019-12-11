Mersin cadde ortasında drift yaptı - Son Dakika
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Mersin cadde ortasında drift yaptı

6 saat önce

Cadde ortasında drift yaptıMERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Cadde ortasında drift yaptı

MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

Mersin cadde ortasında drift yaptı

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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