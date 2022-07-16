Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

16.07.2022 00:17

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, demokrasi şehitlerini andı.

MERSİN'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, demokrasi şehitlerini andı.

Anma töreni kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla Millet Bahçesi'nde buluşup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Mersinliler, şehitler için dua etti. Törende konuşan Vali Pehlivan, "6 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasimize sahip çıkıyoruz. Bu yılki etkinliklerin ana teması 'Türkiye Aşkıyla'. Biz millet olarak Türkiyemize aşığız. Bu aşk, millet, devlet ve medeniyet geleneğine dayanıyor. Çünkü bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir, bizim medeniyetimiz hoşgörü medeniyetidir. Tarih boyunca birliğimizi, beraberliğimizi, bağımsızlığımızı hazmedemeyen şer odakları tarafından suiistimal edilmeye çalışılmıştır. Şer odaklarının maşası FETÖ terör örgütü de bizim bu hoşgörümüzden yararlanarak değerlerimizi suistimal etmeye çalışmıştır. Bu şer odakları bizim milletimizin şefkati vardır ama bir de celal yüzü vardır. İşte bu celal yüzü ortaya çıktı. Şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından meydanda demokrasi nöbeti tutuldu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika haberi! Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Bursa'da anıldı Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Bursa'da anıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 05:36:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement