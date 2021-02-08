3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.02.2021 23:01

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde G.Ş. idaresindeki 33 SE 806 plakalı otomobil, E.A.'nın kullandığı 01 GZ 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 01 GZ 575 plakalı otomobil, Z.S. idaresindeki 33 DUT 09 plakalı belediye çöp kamyonuna çarparak durabildi.

Kazada sürücü E.A. ile beraberindeki A.Ö ve E.G.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Otomobil, Akdeniz, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Al Ahly'yi 2-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kupası'nda finale çıktı Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu         
22:30
Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu         
22:01
İstanbul'u fırtına vurdu! Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu İstanbul'u fırtına vurdu! Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu         
21:37
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü         
19:15
Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım         
14:47
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 23:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei