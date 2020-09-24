Mersin'de 7 bin liralık avokado hırsızlığına suçüstü - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 7 bin lira değerindeki 350 kilogram avokadoyu bahçede çalmak üzere poşetleyen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Erdemli'ye bağlı Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bölgedeki avokado bahçelerinden birinin etrafında şüpheli araç ve 2 kişiyi fark etti. Yapılan kontrolde, bahçe telinin bir kısmının kesildiğini gören ekipler, bahçe içinde götürülmek üzere poşetlenmiş, 7 bin liralık 350 kilogram avokado ele geçirdi. Suçlarını itiraf eden ve ismi açıklanmayan 2 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.