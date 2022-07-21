Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı

21.07.2022 16:01
Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir restoran önünde 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlılarından biri tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir restoran önünde 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlılarından biri tutuklandı.

26 Mayıs'ta ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde bir restoran önünde meydana gelen olayda, Müslüm Başak, 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayarak 8 kurşun sıkılarak olay yerinde öldürüldü. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışmada olaya karışan 2 şüphelinin D.T ve M.M.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden birinin Adana'da olduğunun belirlenmesi üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve Erdemli'den JASAT timleri Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden D.T. (22) yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli jandarmada ifadesinin alınmasının ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüpheli D.T'nin öldürdükleri şahıs ile geçmişe dayalı aralarında husumet olduğunu bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olaya karışan diğer şüpheli M.M. Y'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Müslüm, Mersin, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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