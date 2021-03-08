Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, beraberinde MHP İlçe Başkanı Celal Kadim, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın ile birlikte belediyede görevli kadın personellerinin günlerini kutlayarak çiçek verdiler.

Başkan Ünüvar, yaptığı açıklamada kadınların Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu ve bunu her zaman kanıtladığını kaydetti.

-Tarsus

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Kadın Kitaplığı ve Okuma Köşesi' ile fotoğrafçılık kursu alan kadınların fotoğraflarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan etkinlikte kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladı.

Etkinlikte Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Kadın Korosu Şefİ Uğur Burcu Gökayaz yönetiminde konser verildi.

verdiği mini konser Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarına renk kattı.

MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve MHP Tarsus Kadın Kolları Başkanı Fethiye Rüzgar ilçede kadın esnaflara ve kadın yayalara karanfil dağıtarak günlerini kutladılar.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oda binasında çalışanlara çiçek hediye etti.