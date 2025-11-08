İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu - Son Dakika
Ekonomi

İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu
08.11.2025 13:38  Güncelleme: 17:20
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir züccaciye mağazasının açılışına özel indirimler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sabah erken saatlerde sıraya girerken, bazıları istediği ürünleri almayı başardı, bazıları ise eli boş döndü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasında yapılan açılış indirimleri, sabah saatlerinden itibaren büyük bir izdihama yol açtı. Davultepe 75. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mağaza önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Mersin'de Yeni Mağaza Açılışı Kuyruklarla Karşılandı

UZUN KUYRUKLAR TRAFİĞİ DE ETKİLEDİ

Kalabalık, zaman zaman caddede trafiği olumsuz etkilerken, vatandaşlar sırada saatlerce bekledi. Mağaza önünde yaşanan küçük çaplı gerginliklere rağmen çoğu kişi sırasını korudu. Ancak bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle içeri giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Mersin'de Yeni Mağaza Açılışı Kuyruklarla Karşılandı

"İSTEDİĞİMİ ALABİLDİM, ELLERİM DOLU GİDİYORUM"

Uzun süre sırada bekleyen Ahmet Gül, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum, istediğimi alabildim. Kamp sandalyesi, bardak… Eve ne lazımsa aldım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Mersin'de Yeni Mağaza Açılışı Kuyruklarla Karşılandı

"ÜRÜNLER AZ SAYIDA GETİRİLMİŞ"

Sabah erken saatlerde kuyruğa giren Sinan Kılıç ise eli boş döndü. "Ofisimize sehpa alacaktım ama az sayıda getirilmiş, bitmiş. Vatandaş hâlâ sırada bekliyor, kalmayan ürün için bu kadar yoğunluk anlam veremiyorum" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle mağaza çevresinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, indirim izdihamı gün boyu sürdü.

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu - Son Dakika

