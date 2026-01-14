Mersin'de Akdeniz Tekstil Fuarı Açıldı - Son Dakika
Mersin'de Akdeniz Tekstil Fuarı Açıldı

14.01.2026 15:42
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilk kez düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı, 17 Ocak'a kadar açık kalacak.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilk kez organize edilen Akdeniz Tekstil Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kapital Expo organizatörlüğünde Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Tekstil Üreticiler Derneğince düzenlenen fuarın açılışı, Yenişehir Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Vali Atilla Toros, açılış töreninde, fuarda Mersin'in üretim gücü, ticaret vizyonu ve stratejik iddiasını buluşturduklarını söyledi.

Tekstil sektörünün, Türkiye ekonomisinin "lokomotif alanlarından" olduğunu dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"İlk kez kapılarını açan bu fuar firmalarımıza yeni işbirlikleri kurma, bağlantılar geliştirme ve ticari gücünü büyütme imkanı sunmaktadır. Burada kurulan her temas, yapılan her görüşme, atılan her imza, Mersin'in geleceğine yapılan bir yatırım, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüne atılan güçlü bir adım olacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de tekstilin istihdama önemli katkı sunduğunu belirterek, fuarın hem alıcı hem de satıcılar için bereketli olması dileğinde bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Mersin'in tekstildeki gücünü fuar aracılığıyla Türkiye ve dünya pazarlarına göstereceğini ifade etti.

Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam da organizasyonun yurt dışından gelen 200'den fazla alıcı ile üretici firmayı buluşturduğunu anlattı.

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede ise tekstilde Mersin'i dünya markası yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Yörük kültürünün önemli el sanatlarından "Ala Çuval" temasının işlendiği defile yapıldı.

Fuarın açılış kurdelesini kesen katılımcılar, erkek, kadın, çocuk ve spor giyim koleksiyonlarının yer aldığı stantları gezdi.

Akdeniz Tekstil Fuarı, 17 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

