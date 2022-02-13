MERSİN'DE ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK EKİLEN KARADUT, KİLOSU 35 TL'DEN SATILIYOR - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan karadutun kilosu 35 TL'den alıcı buluyor. Özenle paketlenen ürünler en çok Irak'a ihraç ediliyor.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde domates ve çilek üreticiliği yapan çiftçiler, artan maliyetler nedeniyle alternatif ürünlere yöneldi. İlçede birçok üretici, karadut yetiştiriciliğine başladı. Karadut hasadı yapan üreticilerden Halise Sarıçalık, geçen yıl kilosu 18 TL olan meyvenin bu yıl ise 35 TL'ye satıldığını söyledi. Sarıçalık, 3 yıl önce domatesten vazgeçerek başladığı karadut hasadının yaklaşık 3 ay süreceğini ve şu anda günde 100 kilo hasat yaparak Irak'a gönderdiklerini kaydetti.

MASRAFI AZ, GELİRİ ÇOK

Sarıçalık, karadut üretiminin domates ile çileğe göre daha az masraflı ve kolay olduğunu bildirdi. Sarıçalık, "Bu yıl üçüncü yılımız, dutlarımız erken çıktı, hasada başladık. Hava şartları kötü olduğu için iç piyasaya gönderemiyoruz. Biz çok memnunuz, herkesin dikmesini tavsiye ediyoruz. Tüketiciler sağlık açısından da çok memnun. Özellikle çocuklar için önemli bir yiyecek. Biz ağacında bir tane kalmayana kadar bunu hasat ediyoruz. Meyvesine hiçbir şekilde ilaç verilmemektedir. Her yerde kar-kış olmasına rağmen biz burada bu meyveyi çıkartıyoruz. Çok lezzetli, herkesin bir kere tatmasını istiyoruz ki zaten ondan sonra vazgeçemeyeceksiniz" dedi.

Ziraat Mühendisi Akile Duygu Yücel de 'Ben bu bahçenin ziraat mühendisiyim. Yaklaşık 3 aydır ürünün yetişmesini bekliyoruz. Ağaçlarımız bu sene çok iyi, verimi tuttu. Kalitesi ve rekoltesi bu sene daha iyi. İlaç kalıntısı yok, doğal tamamen. Bizden düşük fiyata alınmasına rağmen biz fiyattan memnununuz. İşçiliği ise diğer sebze ve meyvelere göre çok kolay' diye konuştu.