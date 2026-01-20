Mersin\'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı

Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmeğini kazanan Bayram Batı (67), kış günü soğuğa rağmen çalışmaya devam ediyor.

32 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapan Bayram Batı (67), ekmeğini kazandığı işini yaklaşık 35 yıldır sürdürüyor. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yaz-kış demeden yıllardır boyacılık yapan Batı, bugünlerde de soğuğun altında zor şatlar altında geçimini sağlamanın mücadelesini veriyor. Bazı günler 10, bazı günler ise 15 ayakkabı boyayan Batı, günlük 200 ile 300 TL kazanarak hayatını devam ettirdiğini söyledi. Konuşma zorluğu da çeken Batı, boş gezmediğini belirterek 1991 yılında başladığı boyacılığı sürdürdüğünü kaydetti.

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar. Yıllardır tanırım. Ekmeğine bakar bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" diyerek bilgi verdi.

İlçede sevilen Bayram Batı'nın kış mevsiminde işini devam ettirmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını ifade eden vatandaşlar, yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi. - MERSİN