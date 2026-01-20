Mersin'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı

Mersin\'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı
20.01.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 67 yaşındaki Bayram Batı, soğuğa rağmen çalışıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmeğini kazanan Bayram Batı (67), kış günü soğuğa rağmen çalışmaya devam ediyor.

32 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapan Bayram Batı (67), ekmeğini kazandığı işini yaklaşık 35 yıldır sürdürüyor. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yaz-kış demeden yıllardır boyacılık yapan Batı, bugünlerde de soğuğun altında zor şatlar altında geçimini sağlamanın mücadelesini veriyor. Bazı günler 10, bazı günler ise 15 ayakkabı boyayan Batı, günlük 200 ile 300 TL kazanarak hayatını devam ettirdiğini söyledi. Konuşma zorluğu da çeken Batı, boş gezmediğini belirterek 1991 yılında başladığı boyacılığı sürdürdüğünü kaydetti.

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar. Yıllardır tanırım. Ekmeğine bakar bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" diyerek bilgi verdi.

İlçede sevilen Bayram Batı'nın kış mevsiminde işini devam ettirmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını ifade eden vatandaşlar, yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Yerel, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:20:13. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Ayakkabı Boyacılığına Devam Eden Bayram Batı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.