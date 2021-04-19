Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Taşalan hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Taşalan hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 33 AK 32 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, işine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Taşalan'a çarptı. Kazada otobüsün altında kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyararak aracı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü, Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taşalan'ın, Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yemek dağıtımı yapan şirkette çalıştığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı

Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı

Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor