Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Taşalan hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 33 AK 32 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, işine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Taşalan'a çarptı.
Kazada otobüsün altında kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyararak aracı durdurmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü, Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Taşalan'ın, Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yemek dağıtımı yapan şirkette çalıştığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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