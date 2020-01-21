Mersin'de bir ilk: Toroslar'ın zirvesinde Kar Festivali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir ilk: Toroslar'ın zirvesinde Kar Festivali - Son Dakika

Mersin'de bir ilk: Toroslar'ın zirvesinde Kar Festivali

7 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de bir ilke imza atarak Kar Festivali düzenliyor.

Mersin'de bir ilk: Toroslar'ın zirvesinde Kar Festivali, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de bir ilke imza atarak Kar Festivali düzenliyor. Merkez Toroslar ilçesinin Arslanköy Mahallesinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek Kar Festivalinde, birbirinden renkli birçok etkinlik Mersinlilerle buluşacak.


Toroslar Belediyesi, '#toroslardakisdaguzel' sloganıyla Arslanköy'de Kar Festivali düzenliyor. Toroslar'ın yaylalarında kış sporlarını ve kış turizmini geliştirmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festivalde Mersinliler eğlenceye doyacak. 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günleri gerçekleştirilecek festivalde; Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri yer alacak.


Ücretsiz servis kaldırılacak


Çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçecek festivalde, bölge esnafı açılacak stantlarda yöresel ürünlerin satışını da yapabilecek. Ayrıca festival günü sabah saatlerinde vatandaşlar, Mersin'in dört ayrı noktasından servislerle ücretsiz olarak festival alanına ulaştırılacak.


Ünlü rapçi Eypio festivalde


Toroslar Belediyesi, festival kapsamında ünlü rapçi Eypio'yu da konuk edecek. Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, festival kapsamında sahne alarak Mersinlilerle buluşacak. Dizi ve filmlere yaptığı müziklerle de adını duyuran sanatçı, festivalde rap performansıyla katılımcılara dolu dolu bir müzik şöleni yaşatacak.


"Kar festivalimiz, Mersin'de ilk olacak"


Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliğinin (METAB) Başkanı da olan Başkan Yılmaz, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, kış turizmine katkı sunmak amacıyla üstlenmiş oldukları sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Uluslararası standartlarda düzenleyeceğimiz Kar Festivalimiz Mersin'de ilk olacak" dedi.


Renkli görüntülerin yaşanacağı, vatandaşların keyifli ve eğlenceli bir hafta sonu geçirecekleri Kar Festivaline tüm Mersinlileri davet eden Başkan Yılmaz; "İlçemizin tanıtımına katkı sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Toroslarımız, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle önemli bir ilçe. İlçemizi kış turizminde bir marka değer yapacağız. Mersinimizin yaz turizmi için denizi, kış turizmi için de karı var. Kar turizmini geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz. 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü herkesi Arslanköy'de gerçekleştireceğimiz festivalimize bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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