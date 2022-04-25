Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde camiden eşya ve para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Çarşı Camisi'nden elektrikli süpürge, yaka mikrofonu ve 200 lira çalındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin T.S. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının, benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.
T.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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