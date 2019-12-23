Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mersin'de çekilecek 'Cellabi' filmi tanıtıldı - Son Dakika Magazin

Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı

6 saat önce

Kentteki bir balo salonunda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar katıldı.

Mersin'de çekilecek

Kentteki bir balo salonunda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar katıldı.


Midyat, Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.


Filmlerin, çekildiği yerin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Midyat, filmden çok güzel sonuçlar alacaklarını kaydetti.


Filmin yönetmenlerinden Zeliha Karakuyu ise filmin, memleketi Mersin'de çekilmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.


Yarın başlayacak çekimlerin bir ay sürmesi bekleniyor.

Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan, Midyat, Mersin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:40 
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