Son Dakika Haberleri: Mersin'de Çiftlik Evinde 5 Bin 200 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de Çiftlik Evinde 5 Bin 200 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

34 dakika önce

Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.

Mersin'de Çiftlik Evinde 5 Bin 200 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa
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