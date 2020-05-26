Mersin'de çocuklara bayram şekeri ve boyama kitabı sürprizi - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren çocuklara bayram şekeri ve boyama kitabı sürprizi yapıldı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri, tedbirler kapsamında evlerinde kalan ve şeker toplayamayan çocukları sevindirmek için ev ziyaretinde bulundu.

Ekipler, ziyarette çocuklara şeker ikramında bulunup boyama kitabı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukları bu bayramda unutmadıklarını belirtti.

Sürprizin çocukları mutlu ettiğini aktaran Özyiğit, "Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayram şekerlerini ve boyama kitaplarını evlerine götürdük. Amacımız onları bir nebze olsun mutlu etmekti. Onlar da çok mutlu oldular. Umuyoruz ki gelecek güzel bayramlarda çocuklarımızla sokaklarda bayramlarımızı en güzel şekilde kutlarız." ifadesini kullandı.

Bayram şekeri ve boyama kitaplarını alan çocuklar da Özyiğit'e teşekkür etti.