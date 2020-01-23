Mersin'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

17 dakika önce

Mersin'de eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Mersin'de eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Davut Demir, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada 5 tanığı dinleyen mahkeme heyeti, Aşkın'ın ailesine de söz verdi.

Aşkın'ın ablası Zehra Özsel, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Anne Sebirhan ve kız kardeş Saliha Aşkın da sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini aktardı.

Sanık Demir ise eski karısının, çalıştığı okulda görevli bir öğretmenle kendisini aldattığına yönelik iddiasını sürdürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu arada, duruşma öncesinde adliye önünde toplanan Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Olay

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat gecesi eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüş, zanlı olayın ardından emniyete teslim olmuştu.

Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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