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Hastaneden genel görüntü Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
MERSİN - Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu Mut- Karaman kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile kamyondaki 3 kişi yaşamını yitirdi.
İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.
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