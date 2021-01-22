Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yıldırım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula , İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ve askeri erkan katıldı.

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