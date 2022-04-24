Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

24.04.2022 10:31

Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi Silifke'nin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ediyor Mersin'in Silifke ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor.

Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

Silifke'nin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ediyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise Silifke Belediyesinin kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam etti.

Silifke'nin kırsal alanlarında Yörüklerin bulunduğu yerlerde Silifke Belediyesi karda kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ederken, aynı gün Taşucu ve Atakent plajında güneşli havayı fırsat bilenler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Silifke'nin kendilerine sunduğu doğal ve coğrafi güzellikleri en iyi şekilde değerlendiren vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardıklarını belirttiler.

Güneşli havayı fırsat bilen sahile koştu

Kırsalda kar keyfi yaşanırken, ilçe merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler ilçenin Taşucu ve Atakent plajlarında denize girdi. Hava sıcaklığın 35, deniz suyu sıcaklığın ise 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan vatandaşlar, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı vatandaşlar da sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Silifke'de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Silifke'nin köylerinde kardan dolayı kapanan yollarda yol açma çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan ise plajlarımızda denize girenler ve güneşlenen vatandaşlarımızı da görebiliyoruz. Hem kar hem deniz. Tüm insanlarımızı tatillerini yapmak üzere İlçemize bekliyoruz" diye konuştu.

Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi
Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi
Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi
Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

YORUMLAR
500

Güneşli, Silifke, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement