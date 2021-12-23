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Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti - Son Dakika

Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti

23.12.2021 15:22

Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi kadın, evinin husumetli olduğu akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi kadın, evinin husumetli olduğu akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Işıl Acer, bir süredir husumetli olduğu akrabalarının evine gelip benzin dökerek evini yaktıklarını ve olaydan sonraki günde aynı kişilerin annesini darp ederek aracına zarar verdiğini ileri sürdü.

"Pencereden çocukları mı da alarak evden kaçtım"

Acer, AA muhabirine, yaşanan bir tartışma nedeniyle akrabalarıyla husumetli olduklarını söyledi.

Bu süreçte can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle geceleri uyuyamadığını dile getiren Acer, "Öz dayılarım evime geldi. Burada bana hakaret edip, 'Çık evden seni ve çocuklarını yakacağım' dedi. Ben kapıyı kilitledim. Elinde benzin bidonu vardı. Arka odadaki pencereden çocuklarımı da alarak evden kaçtım. Yarım saat sonra telefon geldi bana. 'Eviniz yanmış' dediler. Şok oldum. Kullanacak bir şeyim kalmadı. Her şeyim bitti. Bunun garantisi yok. Bugün evimi yaktılar, yarın çocuklarımı yakabilirler. Bu suçluların tutuklanmasını istiyorum. Bugün mutluyum. Çünkü çocuklarım ve ben yanabilirdik. " ifadelerini kullandı.

Olaydan sonraki gün akrabalarının annesini darbedip aracına zarar verdiklerini aktaran Acer, korkudan dolayı sokağa çıkamadığını aktardı.

Öte yandan, söz konusu kişilerin Acer'in annesini darbetmesi ve aracına zarar vermesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bu arada, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti
Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti

Mezitli, Benzin, Mersin, Acer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İki çocuk annesi kadın, evinin akrabaları tarafından yakıldığını iddia etti - Son Dakika


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