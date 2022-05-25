2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu

25.05.2022 21:00
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de seyir halindeki iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'de seyir halindeki iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan Denetim İstasyonu yakınlarında M.P. idaresindeki 05 LH 240 plakalı tır, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken, tırda hasar oluştu. Diğer olayda ise sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKB 800 plakalı salça yüklü tırın Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürüldü. - MERSİN

2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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