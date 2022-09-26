MERSİN'DE İKİNCİ EL OTO SATIŞINDA 6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE DENETİMİ

MERSİN Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince kentte ve ilçelerinde ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde oto alım satımı yapan işletmeler denetlendi. İkinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına, ilk tescil tarihinden itibaren '6 ay ve 6 bin kilometre' koşulu getiren düzenlemenin yürürlüğü girmesi ile birlikte Mersin'de de, Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Güçlü'nün de katılımı denetim yapılıyor. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki taşıtların denetimi de yapıldı. Yapılan denetimlerde, işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetler kontrol edildi. Denetimlerde düzenlemeye aykırılık teşkil eden konular Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince tutanak haline getirilerek Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında da her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağına dikkat çekilerek, oto alım satımında bulunan işletmelerde denetim personelleri tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirmede oto galerici esnafına aktarıldı.

Bu arada, 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te, 16 Ağustos'ta yapılan düzenlemeyle ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışına 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşulu getirilmişti. Bu koşulu sağlamadan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yasaklanmış, 16 Ağustos'tan önce tescil edilmiş araçları olanlara ise 1 ay süre tanınmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığınca, bu kurala uymayanların tespitine yönelik 15 Eylül itibarıyla denetim başlatıldı.