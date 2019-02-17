Son Dakika Haberleri: Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

1 saat önce

Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralıMERSİN - Mersin'de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın çatısında beton döküme işlemi sırasında demir iskele çöktü. Kaza sonrası yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

İşçi, Mersin, Genel
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