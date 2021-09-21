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Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi

21.09.2021 14:56
Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesinde bulanan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 IMEI klonlama işleminden kullanılan BOX cihazı ve kabloları, 6 klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 hard disk ele geçirildi.

IMEI numaraları değiştirip kaçak telefonları piyasaya süren yabancı uyruklu M.İ.'ye işlem yapılarak, dostası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - MERSİN

Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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