Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Ekipler, bölgede tarama cihazı, çapa, kürek, kazma ve balyoz ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Mersin 'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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