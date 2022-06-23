Altunok, batırığın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Emekli Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, kadınlar ince bulgur malzemesiyle hazırlanan yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması - Son Dakika

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