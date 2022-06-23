Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması - Son Dakika
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Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması

23.06.2022 16:58
Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında ilçenin yöresel lezzetlerinde batırık için yarışma düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında ilçenin yöresel lezzetlerinde batırık için yarışma düzenlendi.

Emekli Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, kadınlar ince bulgur malzemesiyle hazırlanan yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Yarışmacıların hazırladığı yöresel lezzet, jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ödüllerini verdi.

Altunok, batırığın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması - Son Dakika
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