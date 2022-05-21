Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

21.05.2022 13:55
Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Tarsus ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus- Adana D 400 kara yolu üzeri Yenice Mahallesi'nde, Mahmut Belen (45) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile S.A. idaresindeki 01 AIN 18 plakalı kamyon çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Belen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Adana, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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