Mersin\'de Kar Temizliği

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütüldü.
Tarsus, Silifke, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, beyaza bürünen yollarda temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, kardan kapanan yolları iş makineleriyle açtı.
