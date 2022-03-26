Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

26.03.2022 15:32
Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde oluşturulan "Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru"nun açılışı yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde oluşturulan "Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru"nun açılışı yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, parkurun her zaman vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise Karabucak Okaliptüs Ormanı'nın 9 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Karaduman, ilçeye 5 kilometre mesafedeki ormanda vatandaşların dinlenme, spor ve rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 bin 820 metre uzunluğunda ekoturizm parkuru yaptıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Ormanda doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları oluşturularak, şehrin kalabalığından uzak, spor ve dinlenme ortamları oluşturulmuştur. Parkurların tamamı okaliptüs ormanı içerisine tesis edilmiş, parkur güzergahı üzerinde lavanta bahçesi, okaliptüs gen ormanı, dinlenme alanı, sığla ormanı, bataklık servisi ormanı, botanik bahçesi ve mesire yerlerimiz bulunmaktadır."

Konuşmaların ardından Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru'nun açılışı yapılarak yürüyüş gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı
Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı
Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı
Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

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Ali İhsan Su, Okaliptüs, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı - Son Dakika


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