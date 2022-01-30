Mersin'de kardan etkilenen sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için çalışmalarını sürdürdü.

Sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bırakan ekipler, kendi imkanlarıyla çok sayıda kediye bakan Ayşe Güngör'e de mama ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, kediler için yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirterek, "Son yılların en zorlu kışını geçiriyoruz. Burada baktığım yaklaşık 200 kedi var. Yiyecek bulmakta çok zorlanıyordum. Yardımlar için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bölgede, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince kar küremesi de yapıldı.