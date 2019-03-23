Mersin'de Karların Erimesi Sonucu Dere Taştı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndaki karların erimesiyle seviyesi yükselen Lemas Deresi'nin taşması sonucu limon bahçeleri ve muz seralarını su bastı.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde, Toros Dağları
'ndaki karların erimesiyle seviyesi yükselen Lemas Deresi'nin taşması sonucu limon bahçeleri ve muz seralarını su bastı.
Havaların ısınmasıyla Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki karlar erimeye başladı. Kar
sularının seviyesini yükselttiği Lemas Deresi'nde taşkın yaşandı.
Limonlu Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndaki karların eridiğini anlatarak, "Derenin taşması sonucu limon bahçeleri, muz seraları ve dere kenarındaki sitelerin birçoğunun birinci katları sular altında kaldı." dedi.
Aslan, dere yatağının temizlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:47 Kaynak: AA
Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor