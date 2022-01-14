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Mersin'de kavşak çalışmasında doğal gaz hattı zarar gördü - Son Dakika

Mersin'de kavşak çalışmasında doğal gaz hattı zarar gördü

14.01.2022 10:54
Mersin'de kavşak çalışmasında doğal gaz hattı zarar gördü

Mersin'de, katlı kavşak çalışması sırasında doğal gaz şebekesinin hasar görmesi nedeniyle dün 40 bin 955 konuta gaz verilemediği bildirildi.

Mersin'de, katlı kavşak çalışması sırasında doğal gaz şebekesinin hasar görmesi nedeniyle dün 40 bin 955 konuta gaz verilemediği bildirildi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamaya göre, dün Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı'ndaki çalışmalarda doğal gaz şebekelerinin hasar görmesi nedeniyle bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Hasar nedeniyle Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 4 bin 759 bina ve 40 bin 955 konuta doğal gaz verilemedi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından dün saat 19.00'da kademeli gaz arzı sağlanmaya başladı.

Onarım çalışmalarının bugün saat 18.00'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşlara, kesinti sona erene kadar doğal gaz yakıcı cihazlarını ve sayaç vanalarını kapalı konumda tutmaları uyarısı yapıldı.

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Yenişehir, Doğalgaz, Mersin, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kavşak çalışmasında doğal gaz hattı zarar gördü - Son Dakika


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