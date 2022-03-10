Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu - Son Dakika
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Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu

10.03.2022 08:11
Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahilde kayalıklar arasında patlamamış el bombası bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahilde kayalıklar arasında patlamamış el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi, Lalezar Sitesi önündeki sahilde bir vatandaş kayalıklar arasında fark ettiği bir cisme yakından baktığında el bombası olduğunu gördü.

Polise bildirmesi sonucunda olay yerine gelen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Durumun Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi sonucu bomba imha ekibi Bozyazı'ya geldi. El bombası, incelenmesinin ardından imha edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MERSİN

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El Bombası, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu - Son Dakika
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