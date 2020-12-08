Mersin'de kumar oynayan 4 kişiye 20 bin 200 lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 20 bin 200 lira ceza verildi.

Jandarma ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde limon bahçesindeki kulübede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi hakkında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 20 bin 200 lira idari ceza uygulandı.

Mekanda yapılan aramada da 70 lira ve kumar oynamakta kullanılan alet ve iskambil kartları ele geçirildi.

Kulübe sahibi hakkında, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.