Son dakika: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

04.07.2022 14:09

Son dakika haberler: Güvenlik kamerası görüntüleri Motosikletin çalınma anı Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı MERSİN - Mersin Erdemli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Motosikletin çalınma anı Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin Erdemli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Yetkin, park halindeki 33 VT 639 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yetkin, istasyona gelen bir kişinin, motosikletini alarak bölgeden uzaklaştığını gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yetkin'in şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz zanlının, motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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