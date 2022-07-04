Son dakika: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüleri
Motosikletin çalınma anı Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
MERSİN - Mersin Erdemli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Yetkin, park halindeki 33 VT 639 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yetkin, istasyona gelen bir kişinin, motosikletini alarak bölgeden uzaklaştığını gördü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yetkin'in şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz zanlının, motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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