Mersin\'de Orman Koruma Personeline Silah Eğitimi

Mersin'de, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla aktif görevde bulunan Orman Genel Müdürlüğü personeline silah ve atış eğitimi verildi.

293 Sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Yönetmeliği kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda düzenlenen eğitim, Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Eğitime; Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdür Vekili Ömer Türkleş, Mersin Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin'in yanı sıra işletme şefleri, şube mühendisleri, orman muhafaza memurları ve silahla teçhiz edilecek diğer personel katıldı.

Mersin Polis Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimde; tabancanın tanıtımı, teknik özellikleri ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin devamında silah sökme-takma uygulamaları gerçekleştirildi ve temel atış eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitimle, ateşli silahların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi, personelin güvenliğinin sağlanması ve yaralanma ya da daha üzücü olayların yaşanmaması hedefleniyor. - MERSİN