Son Dakika Haberleri: Mersin'de Osmaniyeliler Gecesi Düzenlendi

Mersin'de Osmaniyeliler Gecesi Düzenlendi

1 saat önce

Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Mersin'de geleneksel Çukurova'nın kurtuluşu ve Eğitime Destek gecesi düzenlendi.

Mersin'de Osmaniyeliler Gecesi Düzenlendi, System.String[]

Düzenlenen geceye Mersin'de yaşayan Osmaniyeliler yoğun ilgi gösterdi. Geceye Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Osmaniye'den birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

Katkı ve katılımlarından dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun'a Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akar Tülücü tarafından ve Belediye Başkanı Kadir Kara'ya Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından plaket takdim edildi.

Gecenin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Hemşeri derneklerinin kuruluş amacı öncelikle bulundukları şehirlerdeki hemşerileri arasında birliği, beraberliği, dayanışmayı, kültürünü, kültürünün özelliklerini korumak ve yaşatmak, dayanışmayı sağlamaktır. Özellikle bazı konularda desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ve birçok konularda onlara yardımcı olabilmek amaç ve gayesiyle kurulmuş olan derneklerdir. O yüzden ben şahsen Mersin Osmaniyeliler derneğinin çok aktif olduğunu ifade etmek istiyorum. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara olarak sayın valimizle birlikte bu derneğimizin arkasında olduğumuzu belirtiyorum." Şeklinde konuştu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında; "Mersinde yaşayan Osmaniyeli hemşerilerimizin Osmaniye'nin Mersin'deki gönül ve turizm elçileri olarak görüyoruz. Derneğimiz bir taraftan öğrencilere burs vererek hayır işleri yaparken diğer taraftan da Mersin'de yaşayan Osmaniyeli hemşerilerimizin birlik beraberliğini tesis ediyor. Hemşerilerimiz arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyor. Bu anlamda da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu gecenin hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetlerini anlatan Dernek Başkanı Akar Tülücü, Vali Ömer Faruk Coşkun, Başkan Kadir Kara'ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Mersin'de düzenlenen geleneksel Çukurova'nın kurtuluşu ve Eğitime Destek gecesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının muhteşem gösterisi ve akabinde Hamiyet konseri ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

Çukurova, Osmaniye, Mersin, Güncel
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