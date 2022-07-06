Mersin'de polis ekipleri, kurbanlık satış yerlerinde sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı.
Esnafa sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi veren ekipler, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı.
Polis, dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı - Son Dakika