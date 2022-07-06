İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı - Son Dakika

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