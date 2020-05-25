Mersin'de restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza - Son Dakika

Suçüstü yakalanan 10 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 1225'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi 'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Mersin 'in Anamur ilçesinde restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza uygulandı.

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