Mersin'de restoranın oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davada sanık sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Mersin'de restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili işletme sahibi, oğlu ve iki çalışanın yargılandığı davada, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ek iddianame kabul edildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan işletme sahibi Fatma A, oğlu Hasan A, çalışanlar Mehmet S. ve Evren U. ile yaşamını yitiren Duru Tan'ın ailesinin avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D. ile iş yeri hekimi Turgay K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ek iddianamenin kabul edildiğini, iki sanığın da tutuksuz yargılanacağını bildirdi.

Duruşmada hazır bulunan sanık Dilek Ü.D, 2019 yılı mayıs ayında restoranda göreve başladığını söyledi.

Restorandaki eksiklik ve hataları tespit edip risk analizi yaptığını belirten Dilek Ü.D, şunları dile getirdi:

"Olaydan önce iş yerine gittiğimde oyun alanındaki mevcut oyuncakların bakımının yapılması gerektiği hususunda gerekli tutanağı tutarak iş yeri çalışanı Mehmet S'ye tebliğ ettim. Tutanağı işveren veya işletmeciye imzalatma gibi bir yükümlülüğüm bulunmamakta. Restorana her gittiğimde işverene iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri alması gerektiğini hem şifahen hem de tuttuğum tutanakta ilettim. Buna rağmen işveren bu defteri almaktan imtina etti. Yükümlülüklerimi yerine getirdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Tan ailesinin avukatı Güray Göçer de 6 sanığın da cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Olay soruşturma aşamasındayken işletme sahipleri ve çalışanları, Duru'nun ölümüne neden olan oyun alanındaki helikopterin bozuk olduğunu, bu helikopteri daha önce yaptırdıklarını ancak yeniden bozulması üzerine maliyeti nedeniyle tekrar yaptırmadıklarını söylemişlerdi. Yaşanan olayda işletmeci sanıklar asli kusurludur." diye konuştu.

Duruşma, diğer sanıkların yeniden dinlenmesi için ertelendi.

Olay

Mersin'de yaşayan Zafer Tan (45), doğum gününü kutlamak için eşi Nilgün (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki restorana gitmiş, aile yemek yediği sırada oyun alanındaki Duru, elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Restoran işletmecisi anne ve oğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" 9 yıla kadar, iki restoran çalışanı hakkında da "basit taksir" suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.