Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahilleri işgal eden işletmeler kaldırılıyor
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Mersin'de sahilleri işgal eden işletmeler kaldırılıyor

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil yürüyüş yolunu işgal eden 200 işletmenin kaldırılması sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mersin'de sahilleri işgal eden işletmeler kaldırılıyor, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil yürüyüş yolunu işgal eden 200 işletmenin kaldırılması sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde sahil yürüyüş yolu üzerindeki kamuya ait yerlerin işgal edildiği, görüntü ve gürültü kirliliği yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi zabıtaları harekete geçti.
Ekipler, işgalci konumundaki işletmelere bulundukları alanları boşalmalarını uyarısında bulundu. Bazı işletme sahiplerinin karara itiraz etmesi üzerine zaman zaman gerginlik yaşandı. Zabıta ile vatandaşların arasındaki tartışmalara jandarma ekipleri müdahale etti.
Belediye ekipleri, işgalci konumundaki 200 işletmeyi bulunduğu alandan kaldırdı.
Sahildeki işletmelerin kaldırılmasına yönelik çalışmanın Kargıpınarı ve Çeşmeli mahallelerinde de devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:50 Kaynak: AA
Arpaçbahşiş, Erdemli, Mersin, Güncel
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